السيسي: «إعلان القاهرة» هدفه إنهاء معاناة الشعب الليبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بقصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية- ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".وأضاف الرئيس السيسي، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة".وختم تدوينته قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".