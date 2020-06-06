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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تموين الإسكندرية» يعقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التموينية

السبت 06/يونيو/2020 - 05:34 م
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
هبه عويضه
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عقد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، عدة اجتماعات هامة مع قيادات المديرية بمقر ديوان عام المديرية، حيث تم مراعاة الإجراءات الاحترازات الصحية، وعقدها من خلال 3 اجتماعات لتقليل الأعداد المتواجدة.

وجرى عقد الاجتماع الأول مع محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، حيث تم مناقشة ملف إجراءات الحصول على سيارة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة المرحلة السادسة والاجتماع مع المتقدمين لدراسة المعوقات التي تواجه استكمال الملفات وحسم هذا الملف خلال أسبوع لعرضه على وزير التموين.

كما عقد الاجتماع الثاني، بحضور سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، ومديرى ورؤساء رقابة إدارات (المنتزه وشرق ووسط) لمناقشة عدة أمور هامة.

وأنهى« سعد الله» سلسلة الاجتماعات، بالاجتماع مع مديري ورؤساء الرقابة لإدارات (غرب والعجمي والعامرية وبرج العرب)، والتي نوقشت بها عدة أمور هامة أهمها:

- مناقشة تطبيق التوجيه الوزاري رقم 23 لسنة 2020 بعد التتسيق مع المحافظة والغرقة التجارية للتطبيق بدء من يوم 15 من هذا الشهر، وضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأنشطة التموينية المختلفة.

- مناقشة الشكاوى التي تم رصدها من خلال مركز الإعلام والاتصال السياسي للمديرية بشأن بيع السجائر وهي سلعة مسعرة بسعر أزيد من المعلن عنها، وتشديد الرقابة على أسعار السجائر خلال هذه الفترة والعمل على استقرار أسعارها بالأسواق وشعور المواطنين بذلك.

- ضرورة سرعة إنهاء تسجيل المخابز البلدية على لينك الوزارة وإنجاز النسبة المتبقية.

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