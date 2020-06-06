الجيش الليبى يشن هجومًا مضادًا على مرتزقة تركيا فى شرق مصراتة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات بدأت في شن هجوم مضاد على الميليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة شرق مصراتة.وأضاف في بيان رسمي، أن ذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلاتنا الحربية، والتي ما زالت تقدم غطاء جويا كثيفا في الدعم الناري للقوات البرية حتى الساعة.