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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هضبة «أبوطر طور».. متحف علمي للسياحة الجيولوجية

السبت 06/يونيو/2020 - 04:14 م
هضبة أبوطر طور
هضبة أبوطر طور
سيد ابراهيم
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تشتهر مصر بمعالمها الجيولوجيا المنتشرة فى جميع محافظاتها من متاحف وجبال وهضاب ورمال وثروات تعدينية لا حصر لها والتى لم يتم استغلال 25% منها حتى الآن، كما تعد مصر من أهم دول العالم فى الثروات التعدينية وجودتها وخاصة فى خام الفوسفات الذى يتم تصدير جزء كبير منه ويساهم بشكل كبير فى تنمية الاقتصاد التعدينى.

ومن ضمن هذه المعالم الجيولوجية الهامة هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وقال الجيولوجى زكريا الدسوقى، إن منطقة هضبة أبو طرطور تعتبر أحد المعالم الجيولوجية الهامة بل تعتبر متحف علمي للسياحة الجيولوجية.

وتقع هضبة أبو طرطور في وسط الصحراء الغربية، علي بعد ٥٠ كم² غرب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تبلغ مساحتها حوالي ١٢٠٠ كم².

وأوضح "الدسوقى"، أن هضبة أبو طرطورتتميز بشكلها الشبه بيضاوي، وصخورها ذات الأوان المتعددة، إذ ان التتابع الجيولوجي بها يعد نموذجا للصخور الرسوبية متمثلا في الرمال البيضاء، والطفلات الطينية بألوانها المختلفة، والفوسفات، والحجر الجيري الصلب والطباشيري الهش.
اكتشاف الفوسفات عام 1959.

وأشار إلى أن الفوسفات يعد من أهم وأشهر صخور الهضبة، تم اكتشافه عام ١٩٥٩م بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية (الثروة المعدنية حاليًا)، وبدأ العمل وتقييم المشروع في سبعينيات القرن الماضي، حيث كلفت الدولة هيئة المساحة الجيولوجية بعمل دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية لمشروع فوسفات أبو طرطور، وتم إجراء العديد من التقارير والدراسات الجيولوجية والفنية لتقييم خام الفوسفات عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية وأهمها تقرير اقتصاديات مشروع فوسفات أبو طرطور عام ١٩٧٧م الذي أكد ان المشروع صالح للإستغلال من النواحي الفنية والإقتصادية وجاهز للإستغلال بهدف انتاج حوالي ٧ مليون طن سنويًا من خام الفوسفات عن طريق المناجم التحت سطحية بنظام الحوائط الطويلة، وقد خفضت إلي ٥ مليون طن سنويًا فوسفات من فوهة المنجم.

وقال الجيولوجى زكريا الدسوقي، إن هناك دراسات أخري من بيوت خبرات أجنبية (فرنسية-روسية) بنت علي تقرير هيئة المساحة الجيولوجية عام ١٩٧٧م، وبناء علي ذلك بدأ تنفيذ أول نفق تجريبي في عام ١٩٧٩م، وفي نهاية عام ٢٠٠٣م وصل مجموع ما تم حفره من أنفاق منجمية حوالي ٤٣ كم طولي مبطنة بكمر الحديد والأخشاب والخرسانة المسلحة، ولم يتحقق الإنتاج المستهدف للمشروع وهو حوالي ١٢٥ مليون طن من عام ١٩٧٩ إلي ٢٠٠٣م، والسبب في ذلك، منها تجاهل استغلال خام الفوسفات بطريقة التعدين السطحي قليل التكاليف، تجاهل المشاكل الجيولوجية، وارتفاع تكاليف إنتاج طن خام الفوسفات.

إنقاذ مشروع أبو طرطور

وأشار "الدسوقي"، أنه تم انقاذ مشروع أبو طروطورمن خلال التعدين السطحي بدلا من التعدين التحت سطحي باهظ التكاليف، هذه الفكرة نادي بها الكثير ونقلت تبعية المشروع من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول.

وكان الخبراء الروس ذكروا في تقاريرهم التعدينية سابقا وجود تسعة مكاشف سطحية للفوسفات في قطاع المغربي الليفية بالهضبة، واستمر العمل لإنتاج خام الفوسفات من مناجم سطحية علي حواف الهضبة، ومازال العمل مستمر حتي الآن لإنتاج الفوسفات بطريقة التعدين السطحي.
هضبة أبوطر طور
هضبة «أبوطر طور».. متحف علمي للسياحة الجيولوجية
هضبة أبوطر طور
هضبة «أبوطر طور».. متحف علمي للسياحة الجيولوجية

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