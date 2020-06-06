مد التقديم للمدارس اليابانية حتى 12 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021، حتى يوم 12 يونيو 2020، استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كاف.وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، في بيان، أن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج جميع المستندات الرسمية والمنصوص عليها في شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال "KG1".يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.