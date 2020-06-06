تأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في «اقتحام قسم شرطة حلوان»

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان وتأييد الأحكام.كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت فى أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.ووقعت تلك الأحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، نتج منها استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين اثنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.