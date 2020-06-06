السيسى: الحل الوحيد لأزمة ليبيا «سياسى»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، التزما بمصالح الشعب الليبي، مشددًا على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.وأشار السيسي أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.