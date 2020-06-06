«التضامن»: «التدخل السريع» تعامل مع 13645 شكوى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع تعامل مع ١٣٦٤٥ شكوى منذ بداية إنشائه في أكتوبر ٢٠١٤ وحتى الآن.وأضافت الوزارة فى بيان، أن الفريق يتعامل مع شكاوى دور الرعاية الاجتماعية والمشردين من خلال مصادر متعددة منها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ وخط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.وأوضحت أن فرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.