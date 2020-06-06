ضبط تاجر بكيلو وربع هيروين في العبور

نجح رجال مكافحة المخدرات في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو وربع من مخدر الهيروين.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وبناء على توجيهات اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).بمواجهته أمام اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (187500 جنيه)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.