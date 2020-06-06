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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 أشخاص يحاولون إنشاء مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات

السبت 06/يونيو/2020 - 12:10 م
ضبط أشخاص
ضبط أشخاص
عمرو المزيدي و هدير مصطفي
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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الخامات والمستلزمات "مجهولة المصدر" بقصد استخدامها فى تصنيع الكمامات الواقية بالنزهة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 5 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم" - 3 بكرة من الأستيك- 2 بكرة سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") بالإضافة إلى عدد (8) ماكينات خياطة).

بمواجهتهم ااعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه") والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيدًا لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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