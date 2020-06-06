ضبط 6 أشخاص يحاولون إنشاء مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات
السبت 06/يونيو/2020 - 12:10 م
عمرو المزيدي و هدير مصطفيطباعة
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الخامات والمستلزمات "مجهولة المصدر" بقصد استخدامها فى تصنيع الكمامات الواقية بالنزهة.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 5 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم" - 3 بكرة من الأستيك- 2 بكرة سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") بالإضافة إلى عدد (8) ماكينات خياطة).
بمواجهتهم ااعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه") والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيدًا لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 5 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم" - 3 بكرة من الأستيك- 2 بكرة سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") بالإضافة إلى عدد (8) ماكينات خياطة).
بمواجهتهم ااعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه") والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيدًا لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.