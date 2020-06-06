«قومي المرأة»: 80 تدبيرا لوقاية المرأة المصرية من كورونا

أصدر المجلس القومي للمرأة النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في بيان، إن التقرير استكمال لنسختي أبريل ومايو الماضيين، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا، كما يهدف لتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.وأوضحت مرسي، أن النسخة الثالثة من التقرير رصدت 80 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن، مشيرة إلى أن مصر وبدعم قوي من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار الفيروس على المرأة بإعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية.جدير بالذكر أن فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كانت قد أشادت في وقت سابق بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أعده المجلس القومي للمرأة، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى أنه بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة.