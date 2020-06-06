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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طريقة ارتداء الكمامة والتخلص منها (فيديوجراف)

السبت 06/يونيو/2020 - 11:48 ص
كمامة
كمامة
محمد إبراهيم
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في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، أصدرت الحكومة قرارًا إلزاميًا على المواطنين بارتداء الكمامات عند دخول الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو استخدام المواصلات العامة والخاصة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جرافًا للتوعية، وتوضيح الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي لا بد من تجنبها أثناء ارتدائها.

وجاء في الفيديوجراف، أن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهيرهما باستخدام مطهر اليدين قبل لمس الكمامة، ومن ثم تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب، فضلًا عن تحديد الطرف العلوي للكمامة حيث يوجد الشريط المعدني، أو الطرف المقوى، مع التأكد من أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

وتضمنت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة أيضًا، وفقًا للفيديو جراف، ضرورة الإمساك بالكمامة من الجانبين ووضعها على الأذنين، مع تثبيت الطرف المعدني أو المقوى فوق الأنف جيدًا، بعد ذلك لا بد من التأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل، وأخيرًا تعديل وضع الكمامة على الوجه للتأكد من عدم ترك أى فراغات على الجوانب.

وفيما يتعلق بالطريقة الآمنة لنزع الكمامة، أظهر الفيديوجراف، ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، مع إبعادها عن نفسك وعن الأسطح الأخرى أثناء نزعها.

وبالنسبة للكمامة الطبية، يجب تمزيقها لمنع إعادة استخدامها مجددًا، ومن ثم وضعها في كيس مغلق، والقيام بإلقائه مع المخلفات المنزلية، أما بالنسبة للكمامة القماش، فيجب غسل الكمامة جيدًا بالماء والصابون، ثم وضعها في ماء مضافًا إليه مطهر "الكلور" وذلك من خلال وضع 10 سم كلور على لتر ماء، لتطهير الكمامة، مع شطف الكمامة بالماء، بالإضافة إلى تعريض الكمامة لأشعة الشمس لتجفيفها وتطهيرها، وأخيرًا لا بد من غسل اليدين بعد نزع الكمامة.

كما رصد الفيديوجراف مجموعة من الممارسات الخاطئة التي لا بد من تجنبها أثناء ارتداء الكمامة، والمتمثلة في ضرورة الحذر نهائيًا من ارتداء كمامة أي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته، وكذلك عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، مع عدم وضع الكمامة على الفم أو الأنف فقط، فضلًا عن عدم ارتداء كمامة فضفاضة، بجانب عدم لمس الجهة الخارجية للكمامة، بالإضافة إلى عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، وتجنب فعل أي شيء آخر يستدعي لمس الكمامة، هذا بجانب عدم ترك الكمامة في مكان من الممكن أن يصل إليه الآخرون، وأخيرًا عدم استخدام الكمامة مجددًا.

وأبرز الفيديوجراف، ملاحظات عامة أثناء ارتدائك الكمامة، تتمثل في أن استخدام الكمامة وحده لن يحمي من عدوى "كوفيد– 19"، ولا بد من الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد على الأقل، مع ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر حتى إذا كنت ترتدي الكمامة.

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