المنشآت السياحية: ننتظر موعد مناقشة ضوابط فتح المطاعم مع رئيس الوزراء

قال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة انتهت بالفعل من الضوابط الخاصة بتشغيل المطاعم، وتم عرضها بالفعل على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأن الغرفة في انتظار الرد بتحديد موعد الأسبوع الجاري لمناقشاتها استعدادا لفتح المطاعم، مشيرا إلى أن الضوابط تم عرضها على مجلس الوزراء بعد أن الانتهاء من إعدادها.وأكد في تصريحات خاصةـ أنه سيتم إخطار جميع المنشآت والمطاعم والكافتريات السياحية الراغبة في إعادة التشغيل للتقدم بطلباتها للغرفة المختصة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الإحترازية والضوابط الصحية المقررة،بحيث تقوم لجان الفحص بالوزارة بعمل المعاينات اللازمة للتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات وضمان جاهزيتها لإعادة التشغيل في حالة الموافقة على إعادة فتحها للجمهور.وأشار إلى أن الضوابط التي أصدرتها غرفة المنشآت السياحية والتي تتضمن الالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا، وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وأخر على المائدة، والعائلات حد أقصى 4 مقاعد على الطاولة، مشددة على استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام "اختياري للعميل"، مع الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.وأكد أن هذه الضوابط تأتي ضمن الاستعدادات والاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يجب اتخاذها وتوافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها ( مطاعم وكافيتريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية والمتاحف والمواقع الأثرية، وذلك لضمان صحة وسلامة مرتادي هذه المطاعم والكافيتريات السياحة وزائري المتاحف والمواقع الأثرية والعاملين بها.يذكر أن الضوابط التي أعدتها الغرفة شملت ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشأة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وكذا توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.