مصرع طفل 3 سنوات سقط من أعلى عقار في أرض اللواء

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، بتفاصيل واقعة مصرع طفل من أعلى عقار بمنطقة أرض اللواء، قائلًا إن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وكان يلهو أعلى سطح العقار مع أشقائه وبعض أقاربه فاختل توازنه وسقط من أعلى العقار، ولقي مصرعه في الحال ولا توجد أي شبهة جنائية.وكان بلاغًا ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل سقط من علو، عوانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو الطفل اختل توازنه وسقط في بير السلم من الدور الرابع، ولقي مصرعه في الحال.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.