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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى باكستان لـ93983

السبت 06/يونيو/2020 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في باكستان إلى 93983 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 377 حالة إصابة جديدة في العاصمة "إسلام أباد" و45 حالة بإقليم "جلجت بلتستان" و32 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"،

وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1935 حالة، وذلك عقب تسجيل 97 حالة وفاة جديدة.

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