رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: مكافحة الحساسية يمكن بـ«الكركمين»

السبت 06/يونيو/2020 - 07:43 ص
الكركمين
الكركمين
أ ش أ
طباعة
توصلت أحدث الأبحاث الطبية على فعالية مركب "الكركمين" في مكافحة وعلاج الحساسية، ويتوافر هذا المركب الطبيعي بكميات وفيرة بالعديد من التوابل، وفي مقدمتها الكارى والكركم.

وأكد الدكتور سوراب أرورا الأستاذ بجامعة واشنطن: "يعتبر (الكركمين) الركيزة الطبيعية للأطعمة الصحية، والذى يسهم بصورة فعالة في علاج الحساسية".

وأضاف أن الحساسية هي فرط رد فعل الجهاز المناعي للجسم تجاه مسببات الحساسية مثل "حبوب اللقاح والأطعمة وبعض الحيوانات الأليفة وغبار المنزل"، وعلى الرغم من أن معظم هذه المواد المشار إليها لا تشكل مشكلة بالنسبة لمعظم الأشخاص، ولكن في حالة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، فإن الجهاز المناعي يعاملها على أنها تهديد وبالتالي ينتج استجابة غير مناسبة، وأثبت (الكركمين) فعاليته في منع ظهور تفاعلات الحساسية.

وتابع: "يعد الأطفال الأصغر سنا الأكثر عرضة للمعاناة من الحساسية مقارنة بالبالغين، على الرغم من أنه فى كثير من الأحيان يتغلب الأطفال على الحساسية مع تقدمهم في السن، كما أن التاريخ العائلي للربو أو الحساسية للأفراد يلعب دورا فى زيادة مخاطر إصابتهم بالحساسية".

وقال أرورا: "(الكركمين) لديه خصائص تعديل الجهاز المناعي المعروفة، يمكن أن يغير الاستجابة المناعية لتجنب تفاعلات فرط الحساسية".

وتوصلت الأبحاث الحديثة إلى أن (الكركمين) يسهم بصورة مباشرة فى تقليل إفراز "الهيستامين" وبالتالي يمكن أن يعالج الحساسية المزمنة والحادة بشكل فعال، ويعمل (الكركمين) كمثبط للوسيط الالتهابي لردود الفعل التحسسية، وبالتالي يساعد في حالات الحساسية التنفسية مثل الربو القصبي ومشاكل الرئة الأخرى.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

دراسة: مكافحة الحساسية يمكن بـ«الكركمين»

كاليفورنيا تستأنف الإنتاج السينمائى والتلفزيونى فى 12 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

الروائى هانى نقشبندى: الرواية العربية قوية وخلاقة

«مدارك» تطرح «تأملات» للفلسيوف رينيه ديكارت

اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية