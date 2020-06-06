رسميًا.. الحزب الديمقراطى يعلن ترشيح «بايدن» للرئاسة الأمريكية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن الحزب الديمقراطي الأمريكي سمّي جو بايدن مرشحا رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية.وفاز جو بايدن، الأربعاء الماضي، بالانتخابات التمهيدية للحزب في ولايتي بنسلفانيا ورود آيلاند، وفقما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".ولعبت بنسلفانيا دورًا في ترجيح كفة "بايدن"، حيث تعد أكبر ولاية بأعداد المندوبين من بين الولايات السبع التي تختار مرشحيها للرئاسة، حيث يشارك الناخبون في الانتخابات الأولية في عدة ولايات.