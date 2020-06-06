حظك اليوم.. برج القوس السبت 6 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020، كالتالي:مهنيًا: تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك، وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.