تعزيزات عسكرية جديدة تصل للبيت الأبيض (فيديو)

At least 6 busloads of soldiers were dropped off near the @WhiteHouse. No one would tell me anything (unit, numbers, orders) except that they are coming in not going out. A soldier started speaking to me and was reprimanded. pic.twitter.com/gap0oS7PM5 — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) June 5, 2020

وصلت نحو 6 حافلات من جنود وضباط الجيش إلى محيط البيت الأبيض لتأمينه، في ظل استمرار التظاهرات الشعبية ضد الشرطة الأمريكية.وأظهر مقطع فيديو أن الجنود غير المسموح لهم بالتحدث مع أي شخص، وهم يخرجون من الحافلات ويتوجهون للبيت الأبيض.ووصلت 10 حافلات مليئة بالجنود والضباط لمحيط البيت الأبيض، لحمايته من التظاهرات التي تشتعل في واشنطن العاصمة، حيث فشل الحرس الوطني وقوات مكافحة الشغب لمحيط المقر الرئاسة.وشهد محيط البيت الأبيض قبل عدة أيام تظاهرات ضد الأمريكية واشتعلت النيران في محيط البيت الأبيض وسمع دوي انفجارات حتى أن الرئيس دونالد ترامب لجأ إلى القبو المحصن، وأغلقت أنوار البيت الأبيض لاول مرة منذ 131 عامًا.وتستمر التظاهرات الأمريكية لليوم التاسع على التوالي بعد مقتل جوروج فلويد في مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي.