بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

تحرص "الدستور" على تقديم نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، حيث استقرت أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت 6 يونيو 2020، عند آخر سعر سجلته في الأسواق،ويهتم المواطنون بأسعار بورصة الدواجن وأسعار البيض ومعدلات التغيير، ونرصد في السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن الدواجن، تسهيلا على المواطنين.وقال أيمن البرعي، أحد تجار الدواجن، إن هناك وفرة من المنتجات بالأسواق، تزامنا مع زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن.وأضاف "البرعي"، في تصريحات لـ"الدستور" أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع بفعل ارتفاع الإنتاج الريفي الأهلي، موضحًا أن هناك ركودًا في حركة البيع والشراء بعد العيد، مما تسبب فى تراجع الأسعار.ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك وفرة من منتجات الدواجن والبيض في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن السوق المصري قادر على التصدير في الظروف الطبيعية وبعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة بعد ارتفاع الإنتاج المصري في السنوات الأخيرة.أسعار الدواجن اليوموعن أسعار الدواجن أوضح السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها سجلت 24 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيهًا.أسعار الدواجن البلديويهتم المواطنون بأسعار الدواجن البلدي باعتبارها ذات مذاق خاص، ويبلغ الطلب على الدواجن البلدي أكثر من الدواجن الأخرى، حيث سجلت أسعار الدواجن البلدي تراجعًا وصل إلى 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 36 جنيهًا بمعدل انخفاض نحو 4 جنيهات.تعرف على أسعار البيضويهتم المواطنون بأسعار البيض، خاصة باعتمادهم عليه في الوجبات الرئيسية والإفطار، ويدخل في كثير من الوجبات الغذائية والصحية التي ينصح بها الأطباء لاحتوائه على فوائد متعددة.وشهدت أسعار البيض انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق نتيجة وفرة المعروض، وتراجع الطلب، حيث سجل سعر كرتونة البيض 25 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك من 30-32 جنيها.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن السوق يشهد حالة من الركود بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، ومن ثم التزام المحال التجارية بها.وأشار إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الدواجن يكفي لتغذية السوق المحلي بالكامل دون الحاجة إلى الاستيراد من الصين، مؤكدًا على ارتفاع إنتاج مصر من البيض أيضا في السنوات الأخيرة مما يجعلها مؤهلة للتصدير.