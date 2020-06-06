البرلمان الليبى يندد بعدم التزام حكومة السراج بالهدنة

ندد البرلمان الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعدم التزام حكومة السراج بالهدنة أعلن عنها الجيش الليبي، حسبما أفاد موقع " العربية".وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لـ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أن إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عدم إلتزامه بالهدنة والإستمرار بالهجوم على الجيش الليبي، مبينًا أن ذلك واضحًا من خلال استهداف الطائرات المسلحة لقوات الجيش في الوطية وترهونة.