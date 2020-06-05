أستاذ مناعة بمستشفى نيوجيرسي يوضح تأثير المظاهرات على انتشار كورونا

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"ـ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي انخفض، لكن تأثير التظاهرات على انتشار الفيروس لن تعرف إلا بعد مرور أسبوعبن.وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نزول المتظاهرين لا يعني أن الفيروس انتهى، ولكن لديهم سبب أقوى من خوفهم من فيروس كورونا.وعن الدراسات االأخيرة حول مدى فعالية دواء الهيدرروكسي كلوركين في علاح مرضى كورونا، قال خضر إنه لا توجد دراسة تقول إنه مضر، وصدرت دراسة قبل يومين تبين أنه لا يفرق في الوقاية، وبالنسبة لفائدته في العلاج، نوه إلى أن الصينيين والفرنسيين قالوا إنه يساعد في العلاج.