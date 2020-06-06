أحمد لخطيبته المتطوعة بـ«مغسلى موتى كورونا»: فخور بكِ

عبر شاب يدعى أحمد العاشرى عن فخره بخطيبته، في رسالة وجهها لها عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، ليقدم لها الشكر على تبرعها بتغسيل موتى فيروس كورونا من السيدات.ويقول أحمد إن خطيبته "تقى محمد" كونت فرقة نسائية مسئولة عن غسل وتكفين وفيات فيرس كورونا من السيدات بمحافظة الفيوم.وأوضح أنه في البداية تملكته مشاعر القلق والخوف، إلا أنه بعد أن رأى كم سلوكيات المواطنين في التعامل مع الحالات المصابة ورفضهم لتغسيلهم وتكفينهم بعد موتهم، وقتها شعر بموقفها النبيل فما كان منه إلا أن شجعها ودعمها بجانب خوفه الشديد عليها.وأضاف أن "تقى" كوّنت فريقًا كاملًا من المتخصصين في تغسيل وتكريم موتى كورونا من مختلف مراكز المحافظة، كما أن الأهالي يقومون بالاتصال بها هي وفريقها للذهاب إلى المستشفى لتغسيل موتاهم.وعن إجراءات الوقاية، قال أحمد إنهم يرتدون بدل وقائية مثل بدل المستشفيات، وحذاءً طويلًا في الرجلين، وجوانتيات وكمامة، وبعد الغسل يقومون بإعدام البدلة وحرقها.يذكر أن وزارة الصحة والسكان قالت إن محافظة الفيوم من أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد كل من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وأخيرًا الإسكندرية في المركز السادس.