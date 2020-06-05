أستاذ فيروسات: المجتمع الدولي لن يحتاج مصلًا لكورونا لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور علي محمد زكي أستاذ الفيروسات، إن المجتمع الدولي لن يحتاج لتعاطي مصل ضد فيروس كورونا، عندما يتم التوصل إليه، لأنه بحلول ذلك الوقت ستكون المجتمعات اكتسبت مناعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الناس ستكون عندها مناعة، ونسبة كبيرة من الناس لن يقدر أن يصيبهم الفيروس، لأنه أصابهم بالفعل واكتسبوا مناعة.وأردف: "الفيروس هيتلاشى، والانتقال هيقل، ولن يجد الفيروس شخص يعديه، وسيموت الفيروس ممكن يبقى في الحلق بدون ما يسبب أمراض، لكن المشكلة لو انتقل للناس اللي معندهاش مناعة".ولفت إلى أن 90% من المصابين لديهم أعراض بسيطة، كما أوضح أن حقن المصل حال التوصل إليه سيعطيك مناعة في الدم، لكن لن تمنع عدوى الجهاز التنفسي، بحيث ستصاب بالفيروس لكن العدوى ستكون خفيفة، منوها بضرورة ارتداء الماسكات في حالات التقارب.وعن سبب تأثر البعض بالفيروس وآخرين لا يؤثر عليهم، قال أستاذ علم الفيروسات، إن الفيروس عنده بروتينات، والإنزيمات المساعدة التي تواجه بروتينات الفيروس تختلف من شخص لشخص.