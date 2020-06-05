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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تسجل أقل وفيات يومية بـ«كورونا» منذ بدء تفشي الفيروس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:50 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل أقل عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بالولاية منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إنه جرى إبلاغ وزارة الصحة في نيويورك، أمس، بوفاة 42 شخصا فقط من المصابين بـ"كوفيد-19"، واصفا وصول الوفيات إلى هذا المعدل بالتطور الـ"مذهل"، مقارنة بالمعدل الذي كانت تسجله الولاية الأكثر تضررا في الولايات المتحدة قبل شهرين، حيث كانت تسجل نحو 800 حالة وفاة يوميا.

وأضاف كومو، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "لم أفعل شيئا، الناس في المدينة غيروا سلوكهم بشكل جذري"، مشيرا إلى التزام السكان بتدابير التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

وكانت مدينة نيويورك، عاصمة الولاية، أولى المدن الأمريكية التي تُصنف كمنطقة كوارث من جانب الإدارة الأمريكية بعد شهودها أعنف حالات تفشي الجائحة، لكن خلال الأسابيع الأخيرة، أظهرت المدينة والولاية علامات على تباطؤ انتشار الفيروس، وفقا لمعدلات الإصابة والوفاة.

وبحسب "ذا هيل"، سجّلت الولاية حتى اليوم أكثر من 376 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، بينما توفى بها نحو 30 ألف شخص جراء إصابتهم.

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