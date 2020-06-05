«المحاريث والهندسة»: دعم المصانع المتعثرة يزيد القدرة التنافسية

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة، إن تخفيف الأعباء على المصانع المتعثرة يسهم في إعادة تشغيلها مجددًا ومشاركتها في الحياة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد الوطني.وأضاف «رضوان» في تصريح لـ«الدستور» أن إعادة تشغيل المصانع يسهم بشكل مباشر في تقليص نسبة البطالة، وزيادة الناتج المحلي؛ مما يعزز من زيادة في حجم التصدير للخارج وتوفير العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية بين السلع في الأسواق المحلية، لزيادة حجم المعروض عن حجم الطلب.وأشار رئيس شركة المحاريث والهندسة، إلى أن قرار الحكومة الخاص بدعم المصانع المتعثرة يعكس رغبتها في دعم الصناعة المحلية وزيادة حجم الاستثمارات والعمل على توفير كافة احتياجات السوق المصرية من سلع مصرية الصنع؛ لتقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.