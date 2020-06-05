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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رئيس «القائمة العربية» في الكنيست يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:44 م
أيمن عودة
أيمن عودة
سارة الشلقاني
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قال أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، إنه سيخصع للعزل المنزل لمدة أسبوع، بعد ثبوت إصابة أحد أعضاء القائمة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودخل عدد من أعضاء الكنيست الحجر الصحي المنزلي، بعد إصابة سامي أبوشحادة عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، بعد انتهاء الاجتماع المقرر له الأحد المقبل، وذلك بعد ثبوت إصابة أبوشحادة.

وتعد إصابة شحادة هي الأولى لعضو في الكنيست الإسرائيلي، وانتقلت له العدوى من سائقه الخاص.

وكذلك، أصيب موظف في مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، بفيروس كورونا المستجد، وكان موجودا مع الأخير في غرفة واحدة قبل ثبوت الإصابة بيومين.

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