رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: قواتنا تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:37 م
المسماري
المسماري
أ ش أ
طباعة
أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، أن قواته تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس وخلال إعادة التمركز.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية: «تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمنة».

وأضاف: «ترهونة تشهد انفلاتا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته كاملة».

وتابع: «الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا.. والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار الذي أعلنا عنه».

وأشار إلى أن دولا عديدة ومنظمات دولية كونت تكتلا ضغط علينا للعودة إلى طاولة الحوار، والعمل باتفاقية (5 + 5)، للتنسيق بين الجانبين، وكانت هناك ترتيبات أخرى وهي إعلان وقف لإطلاق النار والتراجع مسافة 60 كلم عن محيط العاصمة طرابلس، لكي نبعد شبح المعركة عن المدنيين، مضيفا: «نحن من جهتنا استجبنا لهذا النداءات المتكررة حقنا لدماء الليبيين».

وقال: «حاولنا إقناع الرأي العام العالمي بالفصل بين مسألتي محاربة الإرهاب، السياسة التي لا تعنينا كقيادة عامة، وأن ما يهمنا في المقام الأول محاربة الجريمة كوننا قوات شرعية معترف بها من قبل الشعب والبرلمان».

وأضاف: «شعبنا تعرض بسبب الحرب إلى النزوح من منازلهم والتهجير إلى خارج ليبيا، وأن بلادنا تتعرض لانتهاكات أهمها تبديد مقدرات الدولة وعقد اتفاقيات مشبوهة، وخاصة ما قام به فايز السراج مع تركيا أمام مرأى ومسمع من العالم».

وشدد المسماري، على تحميل المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تواصلت مع القيادة العامة، المسئولية عما يحدث في المناطق التي انسحب الجيش منها، كونها لم تستطع إيقاف الاعتداء التركي في تلك المناطق واستهداف المدنيين في ترهونة وبني وليد وشقيقة وغيرها، حسب تعبيره.

وقال: «نحن نعلم أن تركيا عضو في الناتو وأنها تملك ترسانة ضخمة، وأن هذه الترسانة هي التي استخدمت في استهداف تلك المناطق، ولذلك نحن كجيش نواجه قوة هي جزء من الناتو، وأن هناك من حاول الدفع بالحلف إلى المعركة وهذا ما سيظهر في الأيام المقبلة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بـ5.2 مليار دولار

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

الصور

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء