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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات مينيابوليس الأمريكية تحظر استخدام الشرطة لحركات الخنق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:45 م
السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية
أبوزيد على
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أفادت قناة «سي بي إس» الأمريكية أن المفاوضين في مدينة مينيابوليس، اتفقوا مع الولاية، اليوم الجمعة، على حظر استخدام الشرطة لحركات الخنق، كما تطلب من الضباط الإبلاغ والتدخل في أي وقت يرون فيه استخدامًا غير مصرح به للقوة من قبل ضابط آخر.

ولفت تقرير القناة إلى أن التغييرات هي جزء من بند تم نشره عبر الإنترنت بين المدينة ووزارة حقوق الإنسان في ولاية مينيسوتا، وتأتي تلك التغييرات ردًا على وفاة جورج فلويد.

كما ذكر التقرير أن الاتفاقية سوف تتطلب موافقة المحكمة وستصبح قابلة للتنفيذ في المحكمة، على عكس سياسات الإدارة الحالية بشأن استخدام القوة وواجبات التدخل.

وتتطلب الاتفاقية من أي ضابط بغض النظر عن الحيازة أو الرتبة، التصدي لأي أعمال لتقييد الرقبة أو عمليات الخنق وعليه أن يبلغ السلطات، وبالمثل فإن أي ضابط يرى ضابطًا آخر يرتكب أي استخدام غير مصرح به للقوة فعليه التدخل شفهيًا وحتى جسديًا إذا تطلب الأمر.

كما تتطلب الاتفاقية الحصول على إذن من رئيس الشرطة أو نائب رئيس معين لاستخدام أسلحة السيطرة على الحشود، بما في ذلك العوامل الكيميائية والرصاص المطاطي والقنابل اليدوية، وسوف يتطلب اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن تأديب الضباط.

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