إيطاليا: 85 وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 88 وفاة و177 إصابة سجلت أمس الخميس.وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و774، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 234 ألفا و531، لتحتل إيطاليا المرتبة السادسة عالميا من حيث الإصابات والرابعة من حيث عدد الوفيات.وأشارت السلطات الصحية الإيطالية- حسبما نقلت قنوات إخبارية، اليوم الجمعة- إلى أن أكثر من 400 إصابة جديدة سجلت في إقليم لومبارديا.