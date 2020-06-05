خروج 4 من «عزل الواسطى» بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الجمعة، خروج وتعافى 4 حالات من مستشفى الواسطى المركزى بعد أن اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.وأكد الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة العلاجى بمديرية الصحة، أن الأربع حالات التى خرجت لرجل وثلاث سيدات من محافظة بنى سويف، وكانوا يتلقون العلاج داخل مستشفى الواسطى المركزى بإشراف الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى.وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى، عز وجل، أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزمات.