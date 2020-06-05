هشام العسكري: نسبة وفيات كورونا وفقًا للنموذج الافتراضي 1.1%

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، إن النماذج الافتراضية لسيناريوهات جائحة فيروس كورونا المستجد تتم وفقا لأسوأ احتمالات، مشيرا إلى أنه كلما كانت البيانات دقيقة أمكن استشراف المستقبل بشكل دقيق.وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن هناك نموذجين يتم الاستشراف من خلالهما الأول مبنى على دالة أسية -مبنية على التزايد المستمر- وهذا لا يمكنه توقع موعد انخفاض الإصابات، أما الثاني هو اللوجيستي، وهو مرتبط بسلوك المواطن الذي له دور في انتشار الوباء أو توقفه.ولفت إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ممكن يوصلنا لأرقام أكبر، مردفا: "سؤال متى نصل لنقطة ثبات المنحنى ثم انخفاض الأعداد؟ هو مستحيل الإجابة عنه لأنه مرتبط بسلوكيات المواطنين".وتابع: "معطيات الأسبوع من أرقام الإصابات بفيروس كورونا بتقول إننا ماشيين في شكل معقول"، لافتا إلى أن أعداد الوفيات وفقا للأرقام المسجلة هي 5.5%، بينما وفقا للنموذج الافتراضي فإنها تسجل 1.1%، وهو أمر جيد.وأوضح أن أعداد الوفيات ليس من كورونا فقط وإنما من كل الأمراض وكل الأسباب، 42 ألف وفاة شهريا وهو المعدل الطبيعي في عام 2019، وعام 2018.