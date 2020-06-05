مناوشات الحرب.. اشتباكات يونانية تركية في نهر مريج على الحدود

اشتبكت مجموعة عسكرية يونانية، اليوم الجمعة، بالنيران مع زورق تابع للشرطة التركية، وذلك أثناء قيامه بدورية في نهر مريج على الحدود، حيث أعلنت سلطات ولاية أدرنة شمال غربي تركيا عن الاشتباكات، وذلك وفقًا لتقارير روسية نقلها موقع تركيا الآن.كان نيكوس بانايوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن بلاده على استعداد لفعل أي شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد تركيا في حال أي استفزاز.وقال نيكوس، خلال حديث تليفزيوني: "إن تركيا تواصل الاستفزازات والعدوان في الآونة الأخيرة".وأوضح وزير الدفاع اليوناني أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك هو استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة الجيش على الردع والدفاع.وأشار بانايوتوبولوس إلى أن اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني في وقت سابق.يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن، أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أن تركيا تعتزم مع حكومة الوفاق الليبية التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.