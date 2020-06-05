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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برعاية مصرية.. بدء لقاء حفتر وعقيلة صالح لتقريب وجهات النظر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:47 م
حفتر وعقيلة صالح
حفتر وعقيلة صالح
عبير سليم
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أفادت فضائية "الحدث"، في خبر عاجل قبل دقائق، ببدء لقاء بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، تحت رعاية مصرية في القاهرة لتقريب وجهات النظر.

ونقلت الفضائية عن مصادر مطلعة قولها: "إن مصر ستعمل على توحيد الصف الليبي ضد الميليشيات والمرتزقة".

وأكدت المصادر أن مصر ثابتة على موقفها الداعي لسحب الميليشيات المسلحة فورا ودون شروط.

ويجرى المشير حفتر، في القاهرة منذ مساء الأربعاء الماضي، مشاورات مع عدد من المسئولين في مصر؛ للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

ومنذ الصباح يترقب المهتمون بالملف الليبي ما سيسفر عن لقاء حفتر وصالح، الذي وصل صباح اليوم، لمزيد من التنسيق، في إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي.

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