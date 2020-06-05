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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أدرس حاليًا إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:31 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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سلط الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مؤتمره الخاص، الضوء على تداعيات فيروس كورونا، قائلًا: "يجب وضع حد لحالة الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19".

وأشار ترامب، وفقا لقناة العربية، إلى أنه يدرس إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

وقال ترامب إن الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا، مؤكدا: "لن نسمح بأعمال السلب والنهب في الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصين استغلت الولايات المتحدة على مدى سنوات، معلنًا فرض عشرات المليارات من الرسوم.

وأوضح أن الولايات المتحدة تجاوزت إلى حد كبير وباء كورونا، مضيفًا أن توفير 2.5 مليون وظيفة في مايو كان صادما للبعض.

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