«الصحة» تحدد ضوابط تعافى حالات العزل المنزلى لمصابى الكورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، ضوابط تعافي حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بمرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، يعتبر المريض المصاب بفيروس كورونا متعافيًا في الحالات التالية:- المريض دون أعراض: يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد، ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخرى.- المريض ذو الأعراض الطفيفة: يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض من "ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية" في آخر 3 أيام، ولا يتم إجراء اختبار PCR مرة أخرى.