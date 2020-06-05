«الكرازة» تكشف جهود «الأرثوذكسية» في مواجهة كورونا

نشرت مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أبرز جهود أسقفية الخدمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid -19).وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، لم تتوان أسقفية الخدمات في تحمل دورها ومساندة جهود الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم الدعم من أجل تخفيف من الآثار الناجمة من انتشار الفيروس، انطلاقا من الخبرة الطويلة التي تمتلكها أسقفية الخدمات بمجال الاستجابة لحالات الطوارئ.وأضافت الكنيسة المصرية أنه في إطار المسؤلية المجتمعية والدور التنموي الذي تقوم به الأسقفية لخدمة المجتمع المصري منذ 58 عاما؛ ومما أعطى دفعة قوية لبذل جهد في هذا المجال زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ليطمئن على خطوات الرجوع الأمن والهادئ للخدمة التى وضعها الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات؛ في ظل الظروف التي يواجهها العالم كله؛ وأشار قداسته بسرعه التحرك لمساندة المجتمع وبالأخص القري الفقيرة والمجتمعات العشوائية حتى تعبر هذة الجائحه عن مصر والعالم بسلام؛ بالإضافة إلى أنه أكد قداسته على أهمية التنسيق مع جهود الدولة والخطط الوطنية في الحد من الانتشار من الإصابة بفيروس كورونا.وتابعت الكنيسة القبطية عبر مجلة الكرازة أنه بناء على توجيهات قداسة البابا والأنبا يوليوس قامت أسقفية الخدمات بمخاطبة للهيئات والمنظمات الشريكة الأسقفية للتنسيق من أجل تقديم خدمه أفضل للمجتمعات الفقيرة وفقا للاحتياجات الوطنية.وتابعت أنها ساهمت في توفير كمامات وأدوات التطهير وملابس واقية للأطباء، بالإضافة إلى توفير المساعدات الفورية من مواد غذائية ومستلزمات نظافة ومطهرات لأكثر الأشخاص احتياجا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة.