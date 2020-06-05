ترامب: الاقتصاد الأمريكي الأفضل في العالم

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض، أرقام الوظائف التي استطاع توفيرها والتي جاءت بشكل غير متوقع وسط أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.وأشار ترامب إلى تقرير الوظائف أظهر انخفاض البطالة فى الشهر الماضى لكنه ظل مرتفعًا عند 13.3%، لافتًا إلى أنه "تأكيد على كل العمل الذي نقوم به"، بحسب تعبير الرئيس الأمريكي.وأوضح الرئيس الأمريكي أن تقرير الوظائف علامة على النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا استمرار البطالة في الانخفاض، لافتًا إلى أن انخفاض البطالة تؤكد المساواة بين البطالة السوداء والبطالة البيضاء، على الرغم من أن البطالة السوداء ارتفعت بالفعل بشكل طفيف الشهر الماضي بينما انخفضت البطالة البيضاء.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في تاريخ العالم قبل تفشي فيروس كورونا.