تحقيقات قتل «موظف ماسبيرو»: «تاجر مخدرات ألقى عليه صخرة»
الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:49 م
نجلاء رفاعيطباعة
تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، تحقيقاتها الموسعة في قتل «موظف ماسبيرو» الذي تدخل لفض مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعى «علاء. أ» الشهير بـ«الأستاذ»، ٥٠ عاما، موظف بمبنى ماسبيرو، وأثناء مروره في الطريق العام بمنشأة ناصر، وجد مشاجرة بين سائق «توك توك» وتاجر مخدرات يدعى «جمال» وشهرته «جمال إمبز» بسبب الخلاف على دفع الأجرة.
وتبين أن تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وتعدى على السائق، وتدخل الموظف لنجدته وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى «صخرة» على المجني عليه ولم تصبه في المرة الأولى، فألقى أخرى أصابته في رأسه وسببت له ارتجاجًا في المخ وتوفي في الحال، وفر المتهم هاربًا.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت ضبط وإحضار المتهم الهارب واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.
وتبين من مناظرة جثة المجني عليه أنه في العقد السادس من العمر، وبه إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعى «علاء. أ» الشهير بـ«الأستاذ»، ٥٠ عاما، موظف بمبنى ماسبيرو، وأثناء مروره في الطريق العام بمنشأة ناصر، وجد مشاجرة بين سائق «توك توك» وتاجر مخدرات يدعى «جمال» وشهرته «جمال إمبز» بسبب الخلاف على دفع الأجرة.
وتبين أن تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وتعدى على السائق، وتدخل الموظف لنجدته وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى «صخرة» على المجني عليه ولم تصبه في المرة الأولى، فألقى أخرى أصابته في رأسه وسببت له ارتجاجًا في المخ وتوفي في الحال، وفر المتهم هاربًا.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت ضبط وإحضار المتهم الهارب واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.
وتبين من مناظرة جثة المجني عليه أنه في العقد السادس من العمر، وبه إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.