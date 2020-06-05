تحقيقات قتل «موظف ماسبيرو»: «تاجر مخدرات ألقى عليه صخرة»

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، تحقيقاتها الموسعة في قتل «موظف ماسبيرو» الذي تدخل لفض مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر.وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعى «علاء. أ» الشهير بـ«الأستاذ»، ٥٠ عاما، موظف بمبنى ماسبيرو، وأثناء مروره في الطريق العام بمنشأة ناصر، وجد مشاجرة بين سائق «توك توك» وتاجر مخدرات يدعى «جمال» وشهرته «جمال إمبز» بسبب الخلاف على دفع الأجرة.وتبين أن تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وتعدى على السائق، وتدخل الموظف لنجدته وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى «صخرة» على المجني عليه ولم تصبه في المرة الأولى، فألقى أخرى أصابته في رأسه وسببت له ارتجاجًا في المخ وتوفي في الحال، وفر المتهم هاربًا.وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت ضبط وإحضار المتهم الهارب واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.وتبين من مناظرة جثة المجني عليه أنه في العقد السادس من العمر، وبه إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.