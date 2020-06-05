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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يعترف بقيادة قوات تركية للسيطرة على ترهونة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:51 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقيادة قوات تركية لكتائب الوفاق للسيطرة على ترهونة، وفقًا لما أفاد به مراسل قناة «العربية» منذ قليل.

وذكر المراسل أن أردوغان وجه، اليوم الجمعة، الشكر للجنود الأتراك بعد السيطرة على مدينة ترهونة الليبية.

وأضاف أن تشكيلات الوفاق دخلت ترهونة تحت غطاء من المسيرات التركية، من 3 محاور، باستخدام أسلحة متطورة حصلت عليها من تركيا.

يذكر أن قوات الوفاق كانت أعلنت استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس، وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومترًا من العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، خرج المئات من سكان مدينة ترهونة الليبية للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين وقوات تركية.

وأفادت مصادر لكل من قناتي العربية والحدث، أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بعدم مشاركة تركيا في أي جلسة مفاوضات لبحث سبل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، وأن تكون المفاوضات بمشاركة أطراف دولية محايدة.

وعلى الجانب الآخر، اتهمت مصر تركيا بأنها تواصل انتهاك القانون الدولي، من خلال تجنيد وإرسال المرتزقة إلى ليبيا.

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