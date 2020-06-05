إحباط بيع 15 طن جبن أبيض فاسد في العبور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام،من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القاهرة لحيازته 15 طن سلع غذائية "جبن أبيض معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كونها في حالة سيولة لسوء تخزينها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية.