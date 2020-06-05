طوارئ كفر سعد تستقبل 119 حالة خلال 24 ساعة

أعلن مجلس أمناء مستشفى طوارئ كفر سعد أن المستشفى استقبل عددا كبيرا من الحوادث، حيث كان في الاستقبال 119 حالة خلال ٢٤ ساعة، منهم جروح وكسور وتم عمل أشعة تليفزيونية 62 حالة، وأشعة مقطعية 22 حالة، وعمل أشعة عادية 67 حالة.وتم حجز من الحالات قسم العظام 14 حالة، وقسم الجراحة 8 حالات، بين جراحة ومخ وأعصاب، وتم عمل عمليات عظام 8 حالات اليوم.كما كان هناك جراحة وجه وكفين، وتم اسقبال بالعناية المركزة 7 حالات منهم 4 حالات على جهاز تنفس صناعي.وطالب مجلس أمناء المستشفى جميع المواطنين بدعم الجيش الأبيض وعدم ترويج الشائعات.