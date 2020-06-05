التحفظ على أدوات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية التحفظ على 6500 قطعة كمامة، و520 عبوة كحول مجهول المصدر، داخل محل مستلزمات طبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية بقصد رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العطارين، بإخفاء كميات من المستلزمات الطبية بقصد رفع أسعارها قبل التداول.تمت مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 6500 قطعة كمامة، و520 عبوة كحول، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.