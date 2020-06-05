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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 74 حالة تعدٍ بمركزي الغنايم وأبوتيج بأسيوط (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:53 م
حملات إزالة
حملات إزالة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي اليومية أسفرت عن إزالة 74 حالة تعدي بمركزي الغنايم وأبوتيج.

يأتي ذلك في إطار حملات الإزالة المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتحويل كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور وعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ - في بيان - أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة تعتمد على تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ إنه تم إزالة 49 حالة تعدي بمركز الغنايم منها 9 حالات أملاك دولة على مساحة 2 فدان و14 قيراط و20 سهم زراعة و159 متر مباني و20 حالة على أملاك الري بمساحة 1639 متر و20 حالة تنظيم وذلك خلال حملة برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز وفي وجود قوة من مركز الشرطة.

وتنفيذ إزالة لعدد 25 حالة تعدي بمركز أبوتيج منهم 19 حالة تعدي بالبناء على أملاك دولة بمساحة 1036 و6 حالات زراعة على أملاك دولة بمساحة 15 فدان و10 قيراط بقرى البلايزة وأبو خرص والزرابي ودكران متر وذلك خلال حملة بقيادة يسري كامل رئيس المركز وبمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز وقوة أمنية وتمت الإزالة بواسطة معدات الحملات الميكانيكية بجميع المراكز وتم تحرير محاضر لهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.

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