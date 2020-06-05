المفتى: الشائعات أخطر من كورونا ونقلها جريمة (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الشائعات خطر ما بعده خطر يهدد وعى المواطنين، وتعتبر أشد خطرًا من الوباء والفيروسات التى نعيشها.وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الشائعات تأكل فى مقومات الأمة ووعيها، وتهدد القيم الإسلامية، لافتًا إلى أن الإنسان المسلم عليه أن يكون بصيرا، لأن قبول الشائعة عدم وعى، ونقلها إثم والمشاركة فيها جريمة.وأكد المفتي أن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) كان يتحرى كثيرًا فى قول أى إنسان له، وحذر كل التحذير، حين قال: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".