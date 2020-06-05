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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس إندونيسيا يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:24 ص
جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
وكالات
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أدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو صلاة اليوم الجمعة في جماعة، لأول مرة منذ فرض الحكومة تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في شهر أبريل.

ونشر مكتب الرئاسة في إندونيسيا مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر فيه الرئيس ويدودو وهو يرتدي كمامة، ويخضع لقياس درجة الحرارة قبل دخوله لأداء صلاة الجمعة في مسجد "بيت الرحيم" بمجمع القصر الرئاسي.

وقال خطيب الجمعة اليوم إن إندونيسيا ودول أخرى في العالم تواجه محنة بسبب فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وبدأت سلطات العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، اليوم الجمعة تخفيف تدابير الإغلاق، من خلال السماح للمواطنين بحضور صلوات الجماعة والعودة إلى مقار عملهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم.

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