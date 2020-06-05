تايلاند تسجل إصابة واحدة بكورونا لعائد من الكويت

أعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3102 بينها 58 وفاة.وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19، إن الإصابة الجديدة هي لمواطن تايلاندي عاد من الكويت وكان في الحجر الصحي، حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند وتماثل 2971 مريضا للشفاء منذ بدء التفشي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.