رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 5 يونيو 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التال


الحمل
مهنيًا: تنهي دورة فلكية أعاقت الكثير من أعمالك، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفيًا: تستفيد العلاقة القوية لتصبح أكثر متانة وعافية، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط لتمتد وتشتدّ صلابة.
صحيًا: إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية، أنت الخاسر الأكبر إذا تخاذلت.

الثور
مهنيًا: قد يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.
عاطفيًا: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.
صحيًا: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يوميًا، لكنك متفائل جدًا.

الجوزاء
مهنيًا: يحملك هذا اليوم إلى لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها، وتناقش أفكارًا جديدة.
عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عاطفي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه فهو لا يرحم في مثل هذه الأمور وقد يفقد صوابه.
صحيًا: لا تجازف في أي مجال، لأن التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.

السرطان
مهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.
عاطفيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق.
صحيًا: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.

الأسد
مهنيًا: يدعمك القمر الموجود في برج القوس الناري الصديق ويوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الأصعدة.
عاطفيًا: يوم رومانسي فانت تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.

العذراء
مهنيًا: قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، ولن تعاني أي أزمة، بل تنتصر انتصارًا باهرًا يفاجئ الجميع.
صحيًا: تتابع آخر الأبحاث الطبية ولا سيما تلك المتعلقة بالرشاقة والمحافظة على صحة سليمة.

الميزان
مهنيًا: يوم مهم جدا يبشرك بفترة مناسبة تسقط الأثقال عن كاهلك وتعدك بأوقات أكثر عذوبة.
عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا قد ترتقي إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والانسجام مع الشريك، وإذا كنت عازبًا يخفق قلبك فجأة لشخص قريب منك.
صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء.

العقرب
مهنيًا: يوم واعد بالتقدم بحيث تحقق النجاح في كل الخطوات التي تقدم عليها وتحقق فوزًا كاسحًا يفاجئ الجميع.
عاطفيًا: ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية للانطلاق بعلاقة جديدة بغية الارتباط رسميًا والاستقرار والتفكير في إنشاء عائلة.
صحيًا: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد.

القوس
مهنيًا: تتلقى سيلًا من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية.
عاطفيًا: كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدودًا مع الشريك، لكن النيّات هي المفتاح لذلك، وأنت نياتك طيبة وصافية.
صحيًا: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة.

الجدي
مهنيًا: تخف مخاطر الحوادث، ويتحدث هذا اليوم عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل.
عاطفيًا: تبدو جذّابًا جدًّا وقد يبوح لك أحدهم بالحب في هذه الأثناء وتوقّع بعض المفاجآت والتطوّرات اليوم.
صحيًا: قد تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلقك.

الدلو
مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّسًا لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.
عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.
صحيًا: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك.

الحوت
مهنيًا: قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك.
عاطفيًا: تساورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات الشريك وتحاول أن تجد لها حلولًا مناسبة تريح أعصايك وتهدئ الأجواء نوعًا ما.
صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي.

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

استئناف الزيارات للوحة «جرنيكا» لبيكاسو بإسبانيا

ارتفاع ضغط الدم يزيد احتمالية الوفاة بكورونا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»