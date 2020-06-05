حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 5 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالالحملمهنيًا: تنهي دورة فلكية أعاقت الكثير من أعمالك، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.عاطفيًا: تستفيد العلاقة القوية لتصبح أكثر متانة وعافية، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط لتمتد وتشتدّ صلابة.صحيًا: إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية، أنت الخاسر الأكبر إذا تخاذلت.الثورمهنيًا: قد يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.عاطفيًا: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.صحيًا: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يوميًا، لكنك متفائل جدًا.الجوزاءمهنيًا: يحملك هذا اليوم إلى لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها، وتناقش أفكارًا جديدة.عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عاطفي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه فهو لا يرحم في مثل هذه الأمور وقد يفقد صوابه.صحيًا: لا تجازف في أي مجال، لأن التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.السرطانمهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.عاطفيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق.صحيًا: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.الأسدمهنيًا: يدعمك القمر الموجود في برج القوس الناري الصديق ويوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الأصعدة.عاطفيًا: يوم رومانسي فانت تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.العذراءمهنيًا: قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك.عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، ولن تعاني أي أزمة، بل تنتصر انتصارًا باهرًا يفاجئ الجميع.صحيًا: تتابع آخر الأبحاث الطبية ولا سيما تلك المتعلقة بالرشاقة والمحافظة على صحة سليمة.الميزانمهنيًا: يوم مهم جدا يبشرك بفترة مناسبة تسقط الأثقال عن كاهلك وتعدك بأوقات أكثر عذوبة.عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا قد ترتقي إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والانسجام مع الشريك، وإذا كنت عازبًا يخفق قلبك فجأة لشخص قريب منك.صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء.العقربمهنيًا: يوم واعد بالتقدم بحيث تحقق النجاح في كل الخطوات التي تقدم عليها وتحقق فوزًا كاسحًا يفاجئ الجميع.عاطفيًا: ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية للانطلاق بعلاقة جديدة بغية الارتباط رسميًا والاستقرار والتفكير في إنشاء عائلة.صحيًا: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد.القوسمهنيًا: تتلقى سيلًا من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية.عاطفيًا: كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدودًا مع الشريك، لكن النيّات هي المفتاح لذلك، وأنت نياتك طيبة وصافية.صحيًا: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة.الجديمهنيًا: تخف مخاطر الحوادث، ويتحدث هذا اليوم عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل.عاطفيًا: تبدو جذّابًا جدًّا وقد يبوح لك أحدهم بالحب في هذه الأثناء وتوقّع بعض المفاجآت والتطوّرات اليوم.صحيًا: قد تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلقك.الدلومهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّسًا لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.صحيًا: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك.الحوتمهنيًا: قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك.عاطفيًا: تساورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات الشريك وتحاول أن تجد لها حلولًا مناسبة تريح أعصايك وتهدئ الأجواء نوعًا ما.صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي.