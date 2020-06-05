دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على «إنستجرام»

شاركت الفنانة دومينيك حوراني، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت ببجاما باللون الأخضر الفسفوري، ونسقت معه شراب أسود شبيكة تحت بنطلون البيجاما.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك مكياج باللون البينك الهادئ وتحديدًا للعين بالأسود ومصحح حواجب، وتركت شعرها الأقر منسدلًا على كتفيها، مع وضع "فيونكة شعر" من الأمام بنفس لون البيجاما.وعلقت على الصورة، قائلة: "Hello my love".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل نساء الأرض، بتجنني وبتاخدي العقل".