بعد فشل السيطرة على حرائق أمريكا.. ترامب: الأزمة ليست فى قواتنا

أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبب وراء فشل السيطرة على بعض الحرائق في واشنطن العاصمة إلى من أسماهم بالفوضويون الذين يريدون تدمير البلاد.وقال«ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي «تويتر»: «المشكلة ليست في طيارو طائرات الهليكوبتر الموهوبين جدًا، والذين يرغبون في إنقاذ مدينتنا، المشكلة هي إشعال النيران المتعمدة والنهب والمجرمون والفوضويون الذين يريدون تدمير واشنطن العاصمة وبلدنا».وتدخل الاحتجاجات الأمريكية يومها الثامن على التوالي، للتنديد بمقتل مواطن أمريكي يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي، حيث حاول الشرطي ضبط جورج صاحب البشرة السمراء، واستخدم ضده القوة المفرطة ليضع ركبته فوق رقبة الضحية الذي أخذ يردد «لا أستطيع التنفس، رقبتي تؤلمني، وجسدي يؤلمني»، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من القبض عليه خلال التحقيقات بسبب الاختناق.كما وجه «ترامب» الشكر لمايكل باك لتثبيت تعيينه على رأس وكالة «صوت أمريكا»، قائلًا: «مبروك لمايكل باك! لا أحد لديه أي فكرة عن النصر الكبير لأمريكا، لماذا؟ لأنه سيدير صوت أمريكا».وتابع: «مايكل صعب، ذكي، ويحب بلدنا، لقد كانت هذه معركة كبيرة في الكونجرس لمدة 25 عامًا، شكرًا لمجلس الشيوخ الجمهوري العظيم».